Новости
Аномальное тепло оставило детей без ледовых горок
17 Январь 2020, 19:45
Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
17 Январь 2020, 19:30
Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение
17 Январь 2020, 19:15
«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность
17 Январь 2020, 19:10
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
17 Январь 2020, 19:00
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
17 Январь 2020, 18:45
Большинство приморцев не верит в капитализм
17 Январь 2020, 18:30
"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи
17 Январь 2020, 18:15
Жириновский назвал Платошкина экстремистом
В четверг, 16 января, на заседании Государственной думы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал Николая Платошкина экстремистом и сталинистом, сообщает DEITA.RU.
Во время своей речи Владимир Жириновский обвинил партию КПРФ в том, что от ее действий страдает Павел Грудинин, а следующим будет Николай Платошкин.
«Замучили Грудинина, если бы его не сделали кандидатом, он бы спокойно сидел, миллиардер, и жил бы на проценты. Вы его выставили на выборы, и теперь его будут бить. Вы что не понимаете, что будут бить тех, у кого есть шанс на победу? И теперь вы его спасаете, не спасете... И Платошкина выставили на Дальнем Востоке, тоже новый экстремист-сталинист, и его задолбают. А кто виноват? Вы его делаете кандидатом в депутаты Государственной думы», - заявил лидер либеральной партии.
Свою речь Владимир Вольфович говорил перед голосованием за кандидатуру Владимира Мишустрина на должность премьер-министра правительства РФ. В заключении он добавил, что фракция поддержит его кандидатуру, но просит его учесть мнения партии ЛДПР, потому что она - «самая работающая в Госдуме».
Напомним, что Николай Платошкин в прошлом году принимал участие в выборах в Государственную думу по 70 округу, который входит в территорию Хабаровского края. Он представлял партию КПРФ и мог получить мандат, который ранее был у Сергея Фургала, нынешнего губернатора Хабаровского края.
Иван Юрьев