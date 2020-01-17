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Жириновский назвал Платошкина экстремистом

Жириновский

В четверг, 16 января, на заседании Государственной думы лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал Николая Платошкина экстремистом и сталинистом, сообщает DEITA.RU.

Во время своей речи Владимир Жириновский обвинил партию КПРФ в том, что от ее действий страдает Павел Грудинин, а следующим будет Николай Платошкин.

«Замучили Грудинина, если бы его не сделали кандидатом, он бы спокойно сидел, миллиардер, и жил бы на проценты. Вы его выставили на выборы, и теперь его будут бить. Вы что не понимаете, что будут бить тех, у кого есть шанс на победу? И теперь вы его спасаете, не спасете... И Платошкина выставили на Дальнем Востоке, тоже новый экстремист-сталинист, и его задолбают. А кто виноват? Вы его делаете кандидатом в депутаты Государственной думы», - заявил лидер либеральной партии.

Свою речь Владимир Вольфович говорил перед голосованием за кандидатуру Владимира Мишустрина на должность премьер-министра правительства РФ. В заключении он добавил, что фракция поддержит его кандидатуру, но просит его учесть мнения партии ЛДПР, потому что она - «самая работающая в Госдуме».

Напомним, что Николай Платошкин в прошлом году принимал участие в выборах в Государственную думу по  70 округу, который входит в территорию Хабаровского края. Он представлял партию КПРФ и мог получить мандат, который ранее был у Сергея Фургала, нынешнего губернатора Хабаровского края.

Иван Юрьев

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