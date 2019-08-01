Корифей российской политики высказал своё мнение по поводу стихийного бедствия, сообщает DEITA.RU.

Слишком большое сокращение состава лесничих. Именно в этом видит причину пожаров в Сибири лидер фракции ЛДПР в российском парламенте.

Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было

По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах. Теперь этого нет и стихии ничего не мешает вырастать до больших размеров.

Также Жириновский предложил вернуть нужное количество лесничих, несмотря на то, что на это потребуются дополнительные деньги. По словам депутата, жизни людей гораздо ценнее этих денег.

Дмитрий Шевченко