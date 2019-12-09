telegr wh call

Новости

Жириновский назвал самое страшное преступление против России

9 Декабрь 2019, 00:40

Таких водителей оштрафуют инспекторы ГИБДД

8 Декабрь 2019, 23:45

Такой штраф может получить каждый водитель

8 Декабрь 2019, 22:50

Скандальный депутат зарабатывает миллионы в Госдуме

8 Декабрь 2019, 21:50

Матвиенко накажет министерство за изменения в ЖКХ

8 Декабрь 2019, 20:50

У таксистов начнут отбирать 90 тысяч в месяц

8 Декабрь 2019, 19:59

Стало известно, когда запустят резервный спутник ГЛОНАСС

8 Декабрь 2019, 19:29

Фото: въезд в известный торговый центр блокирован

8 Декабрь 2019, 18:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Жириновский назвал самое страшное преступление против России

Жириновский

В своем Telegram-канале Владимир Жириновский назвал самое страшное преступление против России, сообщает DEITA.RU.

По мнению политика, это подписание Беловежского соглашения, которое завершило историю СССР и стало началом СНГ. Он считает, что руководители стран не имели на это право, а конкретных оснований на это у них не было.

Он добавил, что история знает много переворотов, однако роспуска страны не допускал никто. В итоге подписание соглашения стало начальной точкой, которая после привела к разрушениям и жертвам.

Напомним, что соглашение в Беловежской пуще было подписано 28 лет назад 8 декабря. СССР завершил свою историю 25 декабря, когда Горбачев прекратил свои полномочия.

Отметим, что Владимир Путин считает, что распад СССР произошел из-за неэффективной политики, а его плоды оказались печальнее, чем предполагалось руководителями стран.

Иван Юрьев

Читайте также:

Жириновский высказался о пенсиях россиян

Жириновский высмеял сам себя

Жириновский назвал условие возвращения России в G8

Популярное

Снег идет на Приморье

Сбербанк порадовал клиентов: три главных изменения месяца

Фото: въезд в известный торговый центр блокирован

«Что за бред» — в российских дворах запрещено парковаться
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...