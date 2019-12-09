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Жириновский назвал самое страшное преступление против России
В своем Telegram-канале Владимир Жириновский назвал самое страшное преступление против России, сообщает DEITA.RU.
По мнению политика, это подписание Беловежского соглашения, которое завершило историю СССР и стало началом СНГ. Он считает, что руководители стран не имели на это право, а конкретных оснований на это у них не было.
Он добавил, что история знает много переворотов, однако роспуска страны не допускал никто. В итоге подписание соглашения стало начальной точкой, которая после привела к разрушениям и жертвам.
Напомним, что соглашение в Беловежской пуще было подписано 28 лет назад 8 декабря. СССР завершил свою историю 25 декабря, когда Горбачев прекратил свои полномочия.
Отметим, что Владимир Путин считает, что распад СССР произошел из-за неэффективной политики, а его плоды оказались печальнее, чем предполагалось руководителями стран.
Иван Юрьев