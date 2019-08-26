Лидер ЛДПР поделился своим мнением о том, как Россия может вернуться в "Большую Восьмёрку", сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Владимир Жириновский написал в своём Telegram-канале пост, в котором обозначил условия, которые Россия вправе потребовать от G8 для своего возвращения.

По его мнению, Россия должна вернуться в клуб в статусе "хозяине", ведь многие из глав стран, которые там представлены, скоро могут покинуть свои посты.

"Меркель — уходящий канцлер, итальянский премьер Конте — уже ушёл. И Трамп может уйти в скором времени",— написал Жириновский в Telegram.

Кроме того, он считает, что необходимо потребовать от других членов перестать создавать угрозы и напряженность в адрес России.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился на предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Дмитрий Шевченко