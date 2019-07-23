Опытнейший российский политики поделился своим мнением относительно вхождения Украины в состав России, сообщает DEITA.RU.

В своём авторском телеграм-канале Владимир Жириновский затронул украинскую тему. Депутат Госдумы заявил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский удержит власть не более чем на два года.

По мнению Жириновского, по окончанию этого периода последует новый госпереворот по типу "майдана", результатом которого станет очередное свержение украинской власти.

Кроме этого, российский парламентарий заявил, что после повторения нескольких подобных ситуаций Украина может быть разделена на несколько частей, а позже и вовсе войти в состав России.

Напомним, что сейчас в Украине завершается подсчёт голосов после парламентских выборов.

Дмитрий Шевченко