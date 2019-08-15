Российский политик нашёл закономерности в действиях украинского руководства, сообщает DEITA.RU.

В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.

В частности, лидер ЛДПР заявил, что инициатива Зеленского о предоставлении украинского гражданства жителям России по упрощённой схеме является полной копией инициативы Владимир Путина, который предоставил возможность жителям Донбасса получить российский паспорт.

Однако, по словам Жириновского, разница всё же есть и довольно существенная. Она заключается в том, что, по словам политика, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в Россию едут десятки тысяч.

Дмитрий Шевченко