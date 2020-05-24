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Жириновский предложил ограничить возврат мигрантов в Россию

Жириновский

Уехавшие из России мигранты вследствие распространения коронавирусной инфекции, не должны вернуться обратно в страну в том же количестве, сообщает ИА DEITA.RU.

Соответствующим размышлением с читателями своего Telegram-канала поделился депутат Государственной Думы Владимир Жириновский.

По его предположению, после снятия карантинных ограничений в России может появиться большое число безработных россиян, которых нужно будет обеспечить рабочими местами.

В этой связи, возвращение трудовых мигрантов в полном объёме было бы нежелательно, ибо в этом случае они будут конкурировать за работу с россиянами.

При этом, жителям Средней Азии лидер ЛДПР предложил работать дома.

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