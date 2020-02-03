Жириновский предложил поддержать домохозяек рублем

В ближайшее время лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату пособий для домохозяек, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Согласно этому законопроекту, женщина, сидящая дома и ведущая хозяйство семьи, состоящей минимум из трех человек, имеет право на получение пособия в размере минимальной оплаты труда, то есть чуть больше 12 тысяч рублей.

Депутат пояснил, что ведение хозяйства – это тяжкий труд, который должен быть оплачен. Домохозяйкам приходится стирать, убирать, готовить, ухаживать за детьми и домашними питомцами, ходить по магазинам и выполнять другие домашние дела. Кроме того, им еще и медсестрами приходится подрабатывать, если кто-то из домочадцев заболел.

«Они, может быть, и хотели бы пойти работать, но кто тогда будет вести хозяйство», - отметил Жириновский.

Владимир Вольфович также считает, что подобные меры могут стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости. Бытовые проблемы часто становятся препятствием для того, чтобы завести детей. Ведь декретным пособием невозможно покрыть все расходы на ребенка. В результате получается, что расходы прибавляются, а доходы, наоборот, падают, ведь от одной зарплаты в семье приходится на время отказаться. Пособия для домохозяек станут отличной финансовой поддержкой для семей.

Многие партии не поддержали идею либерал-демократа. По их словам, идея сама по себе направленна на благие намерения, но слишком затратна для бюджета. Ведь по одному только материнскому капиталу в 2020 году расходы бюджета составят 100 миллиардов рублей.

Кроме того, многие женщины сидят на домашнем хозяйстве не в силу необходимости, а потому что могут себе это позволить при хорошо зарабатывающем муже. В этом случае принцип выдавать пособия должен быть индивидуальным и только тем, кто действительно в этом нуждается.

Среди поддержавших идею оказались депутаты из «Справедливой России». Они согласны подробно рассмотреть проект, однако считают, что принять его на Федеральном уровне будет довольно проблематично.