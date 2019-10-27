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Жириновский предложил продавать «просрочку» в магазинах
Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил не утилизировать продукты, у которых закончился срок годности, а продавать по супер-сниженным ценам в специализированных магазинах. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам Жириновского, людей с очень маленьким заработком не устраивает позиция правительства, что «просрочку» нужно обязательно уничтожать. Политик считает, что в каждом населенном пункте России найдется не один десяток жителей, готовых купить просроченные продукты по «копеечным» ценам.
Глава ЛДПР на полном серьезе предложил правительству задуматься о легализации магазинов с «просрочкой», которые, кстати, действительно существуют фактически в каждом российском городе.
Екатерина Цой