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19 Август 2019, 19:45

Жириновский предложил продавать «просрочку» в магазинах

Жириновский

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил не утилизировать продукты, у которых закончился срок годности, а продавать по супер-сниженным ценам в специализированных магазинах. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам Жириновского, людей с очень маленьким заработком не устраивает позиция правительства, что «просрочку» нужно обязательно уничтожать. Политик считает, что в каждом населенном пункте России найдется не один десяток жителей, готовых купить просроченные продукты по «копеечным» ценам.  

Глава ЛДПР на полном серьезе предложил правительству задуматься о легализации магазинов с «просрочкой», которые, кстати, действительно существуют фактически в каждом российском городе.

Екатерина Цой

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