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Жириновский предложил россиянам жилье за миллион
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил строить частные коттеджи стоимостью не более миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.
С подобной инициативой политик выступил в собственном telegram-канале, где сообщил, что данная мера позволит избежать проблемы ветхого и аварийного жилья. Владимир Вольфович считает, что за частными домами россияне ухаживают более трепетно, чем за муниципальной собственностью. Именно поэтому в случае принятия инициативы можно будет забыть о проблеме ветхого жилья.
Невысокую стоимость строений политик объяснил возможностью предоставления льготных стройматериалов.
Что касается вопросов комфорта, Жириновский уверен, что россиянам будет гораздо удобнее проживать на собственных участках.
Стоит отметить, что Владимир Жириновский упомянул и о том, что подобная инициатива возникала ещё во время правления Дмитрия Медведева. Лидер ЛДПР уверен, что данную инициативу вполне реально воплотить в жизнь.
Софья Корф