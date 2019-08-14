Опытнейший российский политик резко оценил действия альянса, сообщает DEITA.RU.

Бессменный руководитель ЛДПР выступил с идеей сбивать военные самолёты НАТО в случае их приближения к российским бортам.

Таким образом Владимир Жириновский отреагировал на сближение истребителя сил альянса с воздушным судном министра обороны России Сергея Шойгу.

Своё мнение российский политик озвучил в своём личном Telegram-канале. Такая радикальная мера, по мнению Жириновского, оправдана тем, что подобные действия представляют угрозу российским военным.

Дмитрий Шевченко