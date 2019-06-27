Глава ЛДПР сделал Путину неожиданное предложение, сообщает DEITA.RU.

Накануне в Кремле прошел Госсовет по развитию дорожной сети и безопасности дорожного движения. Присутствовавший на нем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не забывать и про железную дорогу, выдвинув президенту неожиданное предложение.

«Вагоны для одиноких граждан. У нас огромная страна, люди могут за два дня, за пять, за десять познакомиться. У нас проблема демографическая, множество одиноких людей не могут найти спутника. А тут ты едешь и смотришь на пассажиров, и никуда бежать не должен, у тебя наиболее спокойная обстановка», - заявил он.

А что, интересное предложение. Статистика действительно печальная: в России насчитывается до 40% одиноких людей. В советское время семьи не имели только 22% населения.

Ктстати, в других странах тоже практикуются раздельные вагоны, правда отдельные для женщин и мужчин, например, в ОАЭ и Японии, но тут уж точно не до знакомств, они явно преследуют обратную цель.

Светлана Алеутская