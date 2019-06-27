«Вот если их поженить побыстрее, тогда некуда им будет ходить»

По мнению главы ЛДПР, люди выходят на улицы, потому что не вышли замуж, сообщает DEITA.RU.

Фееричным выступлением отметился на госсовете Владимир Жириновский. Президент собирал ответственных обсудить состояние российских дорог, однако Владимир Вольфович вдруг заговорил о любви. Лидер ЛДПР обозначил другую, по его мнению, не менее острую проблему демографии в стране. Жириновский заявил, что одиночество напрямую связано с ростом протестной активности в России и в качестве решения предложил всех переженить.

«Москва – город одиноких людей. Если не вышли замуж в 25 лет, потом сидят… Потом они на площадь идут, на проспект Сахарова. Вот если их поженить побыстрее, тогда некуда им будет ходить», - заявил он.

Согласно статистике, в Москве действительно проживает до 50% одиноких людей, на 10% больше, чем в целом по стране. В советское время лишь 22% населения не имели семьи.

Отметим, что проспект Сахарова в Москве – одно из любых протестантами мест для демонстраций. Первый крупный митинг прошел там в декабре 2011-го, собрав более 120 тысяч участников. С тех пор на проспекте регулярно собираются противники того или иного решения правительства.

Светлана Алеутская