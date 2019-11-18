Жириновский прокомментировал задержание Ельцина

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский не смог оставить без комментария инцидент с задержанием «Бориса Ельцина» перед Мавзолеем на Красной площади. Об этом сообщает DEITA.RU.

«Бедная девочка. Ей бы врача хорошего…», - написал в своем телеграмм-канале Жириновский в ответ на высказывание известного российского деятеля Владимира Соловьева по аналогичному происшествию.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, семнадцатого ноября, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали на Красной площади инициатора «бессрочного протеста» общественную активистку Ольгу Мисик в маске последнего председателя Верховного совета России Бориса Ельцина. В своем сообщении о происшествии, Владимир Соловьев назвал девушку «Ольга-конституция» - именно под этим именем россиянка известная среди российской молодежи.

Как передают слова самой Ольги российские СМИ, девушка не планировала проводить никаких одиночных акций и митингов – она «просто гуляла по Красной площади в маске», которую купила в одном из киосков с сувенирами для туристов в метро.

Отмечается, что несмотря на «отсутствие действий протестного характера», полицейские отвезли Ольгу в ближайший участок ОВД для составления протокола за неповиновение сотруднику правоохранительных органов – полицейский не заставить россиянку снять «провокационную» маску. По словам девушки, все время нахождения в отделе дознания «блюстители общественного порядка» пытались выяснить у Ольги кто и сколько ей заплатил за «безмолвную акцию».

«Да отдала бы им, сколько они просят. Ведь их это, похоже, интересует? Вообще, рекомендуется при встрече с грабителями отдавать всё, что они требуют», «Вот теперь понятно. А то ведь «Ленина» и «Сталина» полицаи не задерживают, а «Ельцина» с чего-то забрали. «Делиться» нужно с полицаями, тогда и за «Ельцина» задерживать не будут», «Улитка опоздала не митинг против Ельцина», - смеются россияне в социальных сетях.

Екатерина Цой