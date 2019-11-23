Жириновский публично напал на Трутнева из-за губернатора

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский вступился за «своего» губернатора Хабаровского края - Сергея Фургала. Жириновский считает, что на Фургала давят, а ответственность за это несет полпред президента Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.



Об этом скандальный лидер ЛДПР заявил на заседании Госдумы. По его мнению, Фургал в регионе работает хорошо, и конкретно его деятельность вопросов не вызывает. Однако местные чиновники постоянно вставляют палки в колеса оппозиционному губернатору.

Жириновский утверждает, что его заставляют покинуть ряды ЛДПР. Он сравнивает такие методы с «ежовщиной» в 1937 году. Несколько человек в хабаровском крае сидят в тюрьме и с них требуют дать показания против действующего губернатора даже под пытками. Но это не является инициативой Москвы.

По словам Жириновского, ответственность за это несет полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Политик предупреждает, что если давления продолжатся, Трутнева ждут нарочные восстания в регионе с требованием. Убрать руки от законного губернатора.

Лидер ЛДПР в то же время дистанцировался напряженную ситуацию от президента. Путин ранее высказался о победе оппозиционеров кратко, но емко - «Пусть работают». А региональные единоросс, по его мнению, проявляют излишнюю ретивость.

Сергей Фургал часто критикует федеральную власть, и за это набирает «висты» у местного населения. Его рейтинг сейчас довольно устойчив, но методы Москве не нравятся. Поэтому опальный глава находится на особом контроле Кремля.

На днях в правительстве региона прошли обыски. Проверке подвергся кабинет министра промышленности региона Сергея Денисенко. И это неслучайно - семейный подряд Сергея Фургала - компания «ТОРЭКС» является единственным в регионе предприятием, занимающимся черной металлургией. Компанию подозревают в незаконном обогащении, а она принадлежит арестованному на днях бизнес-партнеру Фургала Николаю Мистрюкову и жене губернатора - Ларисе Стародубовой.

Жители Комсомольска-на-Амуре уже выразили желание провести митинг в поддержку действующего губернатора, что свидетельствует о высоком рейтинге главы.

Однако очевидно, что сейчас Сергей Фургал переживает непростые времена. Ране сообщалось, что помимо сторонников, у губернатора есть и «хейтеры». В частности, это обусловлено экономической катастрофой в Советской Гавани, где был продан последний действующий судоремонтный док.

Инициативная группа жителей даже подготовила петицию о переходе города в состав Приморского края. По их мнению, губернатор, наобещав городу новые больницы, детские сады, миллиардные инвестиции, так и не воплотил в дело свои слова.

Так или иначе, за оппозиционного губернатора вступился крупный и авторитетный человек, но развязка уже близка. Позиции Фургала пошатнулись, и эксперты острожное прогнозируют возможность повторения судьбы попавшего в немилость экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Василий Кучин