Глава ЛДПР признался, что трижды влюблялся в поезде, «потому что делать нечего», сообщает DEITA.RU.

Неожиданное признание прозвучало из уст бессменного лидера партии ЛДПР накануне в ходе Госсовета. Крепко пройдясь по дорогам, Владимир Вольфович вдруг заговорил о любви.

«Я в своей жизни влюблялся три раза, всё в поезде, потому что делать нечего. Ты едешь и смотришь на пассажиров, и ты никуда бежать не должен, у тебя наиболее спокойная обстановка. А на работе люди не могут», - заявил он.

Владимир Жириновский предложил воспользоваться его опытом и создать в России вагоны для знакомств. «У нас огромная страна, люди могут за два дня, за пять, за десять познакомиться. У нас проблема демографическая, множество одиноких людей не могут найти спутника», - добавил глава ЛДПР.

Судя по биографии, все поездки Владимира Вольфовича в поезде имели «плоды любви». Так, официально Жириновский был женат один раз и имеет сына от этого брака, но также у главы ЛДПР есть двое внебрачных детей: сын Олег Владимирович Эйдельштейн (Газдаров) и дочь Анастасия Владимировна Петрова.

Светлана Алеутская