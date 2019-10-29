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Жириновский рассказал, кто на самом деле уничтожает человечество

Жириновский

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал главную угрозу для вымирания всего человечества. Политик убежден, что именно из-за результатов деятельности фанатично настроенных людей сокращается население земли, люди гибнут от голода и происходят войны с многомиллионными жертвами. Об этом сообщает DEITA.RU.

Жириновский опубликовал большой спич в своем телеграм-канале, в котором обвинил экологическую активистку с синдромом Аспергера Грету Тунберг и других «фанатичных, убежденных» людей в деградации человечества.

«Она хочет затормозить глобальное потепление, остановить почти все производства по всему миру. Но ей только 16 лет. Она не понимает, что это приведет к гибели людей от голода, усилению войн, деградации человечества. Она не думает, что могут погибнуть ее родители», - открыто возмущается депутат Госдумы отмечая, что если мир прислушается к советам девочки, то ее родная Швеция замерзнет первой, а население страны заменят арабы и африканцы.

Политик высказал свое глубокое убеждение, что фанатично зацикленных на одной теме людей, типа защитников прав человека или борцов с «харасментом», специально используют как оружие для массовой гибели людей потому, что управлять территориями с меньшим населением гораздо легче.

По словам Жириновского, в целом из уст «фанатиков» звучат верные мысли, которые никогда в действительности не будут применены по назначению т.к. в мире всегда найдутся люди, которым выгодны нарушения прав людей и насилие мужчин над женщинами.

«Масштабные мировые кампаний на самом деле нужны для того, чтобы сократить численность человечества», - заявляет Жириновский.

Екатерина Цой

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