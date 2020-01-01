Жириновский вступился за китайского ученого

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ученого из Поднебесной необходимо выпустить на свободу, сообщает DEITA.RU. Так, он отреагировал на арест Хэ Цзянькую, который подменил гены в эмбрионе.

По словам лидера либерал-демократов, решение суда является несправедливым, потому работа ученого – это прорыв в науке. Из-за действий ученого вместо больных детей с ВИЧ инфекциями удалось родиться трем здоровым детям.

Жириновский добавил, что в этой области необходимо снять все запреты в этой области, потому что за ней будущее.

Напомним, что китайский ученый внес изменения в ген, его поступок был осужден всеми инстанциями, а также коллегами.

Иван Юрьев