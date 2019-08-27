Лидер ЛДПР посчитал социальные выплаты для пожилых граждан недостаточными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Владимир Жириновский заявил журналистам о том, что пенсия в большинстве регионов России слишком маленькая. По его словам, её размер не соизмерим с темпами удорожания продуктов.

Вместе с этим, политики отметил, что, например, столичные власти, знают об этой проблеме и вовремя финансово помогают жителям Москвы.

По мнению Владимира Жириновского, власти СССР действовали в этой же логике, выплачивая к праздничным датам не только пенсионерам, но и работникам, дополнительные средства, а также организовывая наборы из дефицитных продуктов питания.

Дмитрий Шевченко