Жириновский заявил, что россияне слишком много отдыхают

Владимир Жириновский предложил президенту Владимиру Путину сократить новогодние праздники с 31 декабря по 2 января, сообщает DEITA.RU.

Лидер ЛДПР отметил, что партия выступает за значительное уменьшение всех каникул. При этом, одобряет идею сделать последний день года выходным.

«В ряде регионов депутаты уже приняли решение сделать выходным днем 31 число. Мы его поддерживаем, а также предлагаем, чтобы 3 января граждане уже выходили на работу», - подчеркнул Жириновский.

Оставшиеся выходные можно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску, считает лидер партии. Либо перенести на другие праздники – например, 8 марта или 23 февраля.

Напомним, что на сегодняшний день отдыхать 31 декабря будут жители нескольких субъектов РФ: Крыма, Самарской области и Ставрополья. Такое решение приняли руководители регионов по просьбе самих трудящихся.

Отметим, что Владимир Путин уже отметил, что желания россиян услышаны им. Однако, сейчас слишком мало времени, чтобы принять конкретное решение на федеральном уровне.

Александра Маслова