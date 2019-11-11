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Жить станем хуже: новые штрафы появятся в 2020 году

бизнес

Российские бухгалтеры бьют в колокола. На 2020 год отечественное правительство подготовило настоящий сюрприз для бизнеса — свыше 40 изменения в Налоговом кодексе, главные из них предлагает DEITA.RU.

Согласно различным поправкам, станет значительно проще сделать взаимозачет при уплате налогов, но при этом их возврат в случае переплаты придется ждать очень и очень долго. Так, например, нельзя будет сделать взаимозачет налогов разных уровней. То есть, переплату по НДС нельзя включить в оплату земельного налога. Так как первый платится на государственный бюджет, а второй — в региональный.

У налоговых инспекторов появятся новые полномочия, а у компаний, соответственно, новые штрафы. С 1 апреля предстоящего года у инспекторов будет дополнительное основание для осмотров — непогашенная конторой недоимка, превышающая один миллион рублей. По этому же факту налоговые смогут смело запрашивать дополнительные документы.

С 2021-го вводится новый штраф. Он подготовлен для компаний, владельцы которых не удосужились вовремя предупредить о приобретение компанией участка земли или транспортного средства. Штраф составит 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

Кроме того, значительно проще станет добиться замены ареста имущества на какую-либо другую обеспечительную меру. С 1 апреля 2020-го также можно будет его заменить на поручительство и даже банковскую гарантию.

Екатерина Брязгунова

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