Житель Хабаровска бросил детей в московском аэропорту

В аэропорту Шереметьево в Москве обнаружили двоих детей без присмотра в терминале. Как выяснилось, в аэропорту мальчиков оставил родной отец, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в полиции, двое детей – пяти и восьми лет – сейчас находятся в отделении, позже их доставят в детское медучреждение.

Ведомство отмечает, что житель Хабаровска прилетел в Белокаменную вместе с двумя мальчиками. В рюкзаке, который был с ребятами, нашли их документы - свидетельства о рождении.

Там же была и бумага, где автор – предположительно, отец - отметил, что у него нет средств на то, чтобы содержать детей, и просил временно отправить их в приют – чтобы потом он мог их забрать.

По словам самих ребят, это не первый случай, когда родители оставляют их одних в общественном месте.

Напомним, в июне прошлого года женщина оставила двух годовалых детей в одном из подмосковных хостелов. Во время допроса подозреваемая отрицала свою вину, настаивая, что оставила детей «под присмотром» некой знакомой.

Отметим, что подобные деяния подразумевают уголовную ответственность по нескольким статьям – за оставление в опасности и неисполнение воспитательных обязанностей.

Александра Маслова