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Житель Камчатки убил любовницу боевым приемом
Оба были в состоянии опьянения
Перед судом предстанет житель Петропавловска-Камчатского, убивший сожительницу приемом из смешанных единоборств, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в Следственном Комитете края, в декабре обвиняемый проводил время со своей сожительницей. Пара выпивала, изрядно увеличивая градус. Вскоре алкоголь закончился, и женщина начала скандалить, требуя новой порции и кидаясь на своего партнера с оскорблениями.
В ведомстве отметили, что поведение пострадавшей разозлило мужчину, и он кинулся на нее, применив несколько приемов из смешанных единоборств.
Отмечается, что он бросил женщину на пол, после чего упал на нее пару раз, выставив локоть вперед.
От полученных повреждений жительница краевой столицы скончалась.
Подчеркивается, что раньше мужчина был судим.