Житель Китая скончался от неизвестного вируса

Один человек погиб из-за нового, ранее неизвестного вируса пневмонии, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что эпидемия разгорелась в китайском городе Ухань. Сейчас болезнь выявили у 59 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии, один скончался.

Как пишет ТАСС, страшная болезнь уже распространилась в Гонконге, куда ее «привезли» из города-источника. Кроме того, вспышка заболевания зафиксирована в Сингапуре – сейчас там особый режим с Китаем из-за страшного заболевания.

Китайская сторона сообщает, что более 700 человек имело тесный контакт с заболевшими, из них 400 – медики. Китайская пресса сообщает, что ситуация с заболеванием под контролем.

Александра Маслова