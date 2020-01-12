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Житель Китая скончался от неизвестного вируса
Один человек погиб из-за нового, ранее неизвестного вируса пневмонии, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что эпидемия разгорелась в китайском городе Ухань. Сейчас болезнь выявили у 59 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии, один скончался.
Как пишет ТАСС, страшная болезнь уже распространилась в Гонконге, куда ее «привезли» из города-источника. Кроме того, вспышка заболевания зафиксирована в Сингапуре – сейчас там особый режим с Китаем из-за страшного заболевания.
Китайская сторона сообщает, что более 700 человек имело тесный контакт с заболевшими, из них 400 – медики. Китайская пресса сообщает, что ситуация с заболеванием под контролем.
Александра Маслова