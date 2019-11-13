Житель Приморья стал чемпионом мира по гиревому спорту

Дальнегорский спортсмен Александр Иванченко выиграл первенство мира по гиревому спорту среди ветеранов в сербском городе Нови-Сади. Об этом DEITA.RU сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.

Российских спортсменов, которым выпала честь представлять страну на чемпионате мира в Сербию, выбирали по итогам прошедшего в июне чемпионата России в Казани. Среди них по традиции оказался приморец Александр Иванченко.

Всего за титул чемпиона мира боролись более 600 спортсменов из 38 стран. Соревнования проходили с 6 по 10 ноября, а вот ветераны выступали в последние дни – с 9 по 10 число.

В рамках десятого юбилейного первенства мира по гиревому спорту первое место среди ветеранов занял житель Дальнегорска Александр Иванченко.

На прошедших соревнованиях спортсмены соревновались в толчке по длинному циклу и двоеборье. В первом виде программы соревнований мужчины толкали 32-килограммовые гири на грудь, а женщины – 24-киллограммовые. Двоеборье на чемпионате проводится только среди мужчин – сначала выполняется рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь двумя руками. Вместо двоеборья женщины выполняют рывок одной гири.

Отметим, что 58-летний Иванченко является одним из самых титулованных спортсменов страны по гиревому спорту. На его счету 11 чемпионств России и несколько титулов чемпиона мира.

Поддержка выступающим на чемпионатах России и мира приморцам оказывается по программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Первенство мира по гиревому спорту проводится ежегодно, начиная с 2010 года. В прошлом году турнир прошел в латвийском Даугавпилсе.