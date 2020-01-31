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Житель Владивостока скончался от взрыва самодельного устройства
При взрыве пострадали знакомые "изобретателя"
31 января в жилом доме во Владивостоке нашли тело местного жителя с многочисленными ссадинами на лице и теле, сообщает DEITA.RU.
Следственный комитет проводит проверку данного случая. Сейчас опрашиваются очевидцы трагедии.
Как отмечает ведомство, погибший изготовил некий электрический механизм и хотел продемонстрировать его работу друзьям. В итоге «изобретение» взорвалось в руках у мужчины.
После этого «изобретатель» погиб на месте, двое его друзей получили ранения.
Сейчас проводится проверка по факту случившегося, выясняются причины получения травм.