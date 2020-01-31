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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Житель Владивостока скончался от взрыва самодельного устройства

следственный комитет РФ

При взрыве пострадали знакомые "изобретателя"

31 января в жилом доме во Владивостоке нашли тело местного жителя с многочисленными ссадинами на лице и теле, сообщает DEITA.RU.

Следственный комитет проводит проверку данного случая. Сейчас опрашиваются очевидцы трагедии.

Как отмечает ведомство, погибший изготовил некий электрический механизм и хотел продемонстрировать его работу друзьям. В итоге «изобретение» взорвалось в руках у мужчины.

После этого «изобретатель» погиб на месте, двое его друзей получили ранения.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося, выясняются причины получения травм. 

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