Жителей 300 домов оставят без холодной воды

Отключения запланированы на ночь и раннее утро, сообщает DEITA.RU.



В среду и четверг, 20 и 21 ноября, по 300 адресам во Владивостоке не будет холодной воды. Об отключении предупредил «Примводоканал».

Так, холодную воду отключат 20 ноября в 23.00. Восстановят водоснабжение только в 6 часов утра. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 145,

145А,

147,

149,

151,

153,

153А,

155,

159/1,

159А,

161А,

Байдукова ул. 4,

4А,

4Б,

6,

Белякова ул. 5А,

7А,

Енисейская ул. 1,

10,

11,

2,

28Б,

3,

30,

32,

4,

4Б,

5,

55,

6,

7,

7 стр.14,

7 стр.2,

7/1,

7/10,

7/11,

7/12,

7/3,

7/4,

7/4 стр.1,

7/5,

7/6,

7/7,

7/9,

7А,

7Б,

8,

9,

9А,

Каспийская ул. 1,

11,

13,

13 стр.1,

15,

3,

5/1,

5/2,

5А,

7,

7А,

9,

9А,

Кирова ул. 10,

101,

103,

105,

10А,

11,

112,

116,

11А,

12,

13,

14,

14/1,

14/1 стр.2,

14/2,

14А,

15,

15А,

16,

16А,

17,

18,

18А,

19/1,

19/2,

19Б,

20,

20А,

20А стр.1,

21/1,

21/2,

21/2 стр.1,

21/2 стр.2,

21В,

22,

22А,

23,

24,

24А,

25,

25А,

25А стр.2,

25А стр.3,

25Б,

25В,

25Г,

25Г/1,

25Д,

25Е,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

32 стр.1,

32 стр.2,

34,

34А,

36,

38,

38 стр.1,

38А,

38А стр.4,

40,

40 стр.1,

40 стр.10,

42,

44,

44А,

45,

48,

49,

5,

5 стр.2,

50,

52,

53,

54,

56А,

58,

59,

59 стр.2,

6,

60,

60А,

61,

62,

63,

64,

64 стр.2,

65,

66,

68,

68 стр.1,

68В,

7,

70,

77,

77А,

8,

8 стр.2,

9,

93,

95,

9А,

Магнитогорская ул. 10,

11,

11А,

12,

12 стр.2,

12 стр.3,

12 стр.4,

12 стр.5,

12 стр.6,

12 стр.7,

12А,

12Б,

12В,

13,

16,

16 стр.1,

16 стр.2,

18,

20,

22,

24,

26,

28,

28 стр.1,

3,

4,

4А,

5,

6,

7,

8,

9,

Пархоменко ул. 10,

11,

12,

14,

16,

18,

2,

20,

22,

24,

24А,

26,

4,

4/1,

42,

5,

6,

7,

7А,

8,

9,

Русская ул. 11А,

15,

17,

17А,

19А,

Сибирская ул. 11,

16,

21,

23,

26,

Чапаева ул. 10,

12,

12А,

12Б,

12В,

14,

14А,

16,

17,

18А,

19,

19А,

19Б,

1В,

2,

21,

21А,

23,

23А,

24,

24А,

24А стр.2,

25,

25А,

26,

2А,

2А стр.1,

2А стр.3,

2А стр.4,

2Д,

3,

3В,

4,

5,

5 стр.1,

5 стр.2,

5 стр.3,

5А,

5Б,

8,

8А,

9,

Чкалова ул. 10,

10 стр.1,

10 стр.2,

10 стр.3,

11Б,

12,

12/2,

12А,

14,

15,

16,

16А,

17,

18,

20,

20А,

22,

22Б,

24,

26,

26 стр.4,

30,

30/1,

30/2,

30/3,

5,

5А,

6,

6Б,

8,

8А