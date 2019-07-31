Снова и воду, и свет собираются отключать в краевой столице. Ремонтные работы идут по плану, граждан предупреждают о временных неудобствах АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация» и МУПВ «ВПЭС», сообщает DEITA.RU.

Обе организации называют временем предполагаемых отключений период с 9:00 до 17:00.

Вот кого коснутся отключения от водоснабжения, список адресов: Курчатова (ст. Спутник) ул. 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, Лермонтова ул. 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 72, Отлогая ул. 10, Путятинская ул. 54, 56, 58, 60, 60А, 107, 109, Сипягина ул. 26, 28, 30, 31, 32, Станюковича ул. 16, Шкипера Гека ул. 7, 9, 15, 16, Шкотовская ул. 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22.

Что касается отключений от электроснабжения – смотрите в таблице ниже все адреса, по которым сегодня пройдут ремонтные работы и, соответственно, отключения.

Анастасия Туркова



