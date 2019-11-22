Новости
Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона
22 Ноябрь 2019, 10:30
Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры
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Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах
22 Ноябрь 2019, 10:22
Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
22 Ноябрь 2019, 10:15
Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост
22 Ноябрь 2019, 10:00
Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону
22 Ноябрь 2019, 09:46
ФНС отменит отчетность в 2021 году
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Специалистов будущего готовят в приморском технопарке
22 Ноябрь 2019, 09:44
Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону
Администрация Приморья на своем официальном сайте запустила опрос населения, в ходе которого выяснится, каких событий и мероприятий не хватает жителям региона, сообщает DEITA.RU.
Как отметил врио вице-губернатора края Константин Шестаков, рядовые приморцы очень часто выходят с инициативами о проведении мероприятий различной тематики, как во Владивостоке, так и в других муниципальных образованиях края. Замглавы региона подчеркнул, что новые проекты для развития региона очень нужны, правда для этого необходимо понять, найду ли они отклик у широких слоев.
По данным краевого департамента туризма, число иностранных туристов за январь-сентябрь этого года по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличилось почти на четверть (23%). Константин Шестаков полагает: чтобы сохранить и увеличить достигнутые показатели, необходимо двигаться дальше и создавать новые проекты событийного туризма.
Приморский край в последние годы показывает положительную динамику объемов внешней торговли и туристического потока. В регионе проходят более сотни различных мероприятий, в том числе, гастрономические и музыкальные фестивали, культурные смотры, спортивные события и многое другое. Сегодня событийный туризм – это, пожалуй, наиважнейшая составляющая всей туристической отрасли Приморья. Его развитие предусмотрено государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.