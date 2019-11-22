Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону

Администрация Приморья на своем официальном сайте запустила опрос населения, в ходе которого выяснится, каких событий и мероприятий не хватает жителям региона, сообщает DEITA.RU.

Как отметил врио вице-губернатора края Константин Шестаков, рядовые приморцы очень часто выходят с инициативами о проведении мероприятий различной тематики, как во Владивостоке, так и в других муниципальных образованиях края. Замглавы региона подчеркнул, что новые проекты для развития региона очень нужны, правда для этого необходимо понять, найду ли они отклик у широких слоев.

По данным краевого департамента туризма, число иностранных туристов за январь-сентябрь этого года по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличилось почти на четверть (23%). Константин Шестаков полагает: чтобы сохранить и увеличить достигнутые показатели, необходимо двигаться дальше и создавать новые проекты событийного туризма.

Приморский край в последние годы показывает положительную динамику объемов внешней торговли и туристического потока. В регионе проходят более сотни различных мероприятий, в том числе, гастрономические и музыкальные фестивали, культурные смотры, спортивные события и многое другое. Сегодня событийный туризм – это, пожалуй, наиважнейшая составляющая всей туристической отрасли Приморья. Его развитие предусмотрено государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.