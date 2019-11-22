telegr wh call

Новости

Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона

22 Ноябрь 2019, 10:30

Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры

22 Ноябрь 2019, 10:25

Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах

22 Ноябрь 2019, 10:22

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

22 Ноябрь 2019, 10:15

Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост

22 Ноябрь 2019, 10:00

Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону

22 Ноябрь 2019, 09:46

ФНС отменит отчетность в 2021 году

22 Ноябрь 2019, 09:45

Специалистов будущего готовят в приморском технопарке

22 Ноябрь 2019, 09:44

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону

фото

Администрация Приморья на своем официальном сайте запустила опрос населения, в ходе которого выяснится, каких событий и мероприятий не хватает жителям региона, сообщает DEITA.RU.

Как отметил врио вице-губернатора края Константин Шестаков, рядовые приморцы очень часто выходят с инициативами о проведении мероприятий различной тематики, как во Владивостоке, так и в других муниципальных образованиях края. Замглавы региона подчеркнул, что новые проекты для развития региона очень нужны, правда для этого необходимо понять, найду ли они отклик у широких слоев.

По данным краевого департамента туризма, число иностранных туристов за январь-сентябрь этого года по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличилось почти на четверть (23%). Константин Шестаков полагает: чтобы сохранить и увеличить достигнутые показатели, необходимо двигаться дальше и создавать новые проекты событийного туризма.

Приморский край в последние годы показывает положительную динамику объемов внешней торговли и туристического потока. В регионе проходят более сотни различных мероприятий, в том числе, гастрономические и музыкальные фестивали, культурные смотры, спортивные события и многое другое. Сегодня событийный туризм – это, пожалуй, наиважнейшая составляющая всей туристической отрасли Приморья. Его развитие предусмотрено государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Читайте также:

Чудеса акробатики на снежных завалах демонстрируют приморцы - фото

Анжела Кабиева: Современникам даровано 30 лет активной жизни

Льготу бюджетников поделят на всех

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...