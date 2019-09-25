telegr wh call

Новости

Приставы смогут вламываться в квартиры граждан

25 Сентябрь 2019, 16:15

«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ

25 Сентябрь 2019, 16:00

У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах

25 Сентябрь 2019, 15:48

Покинуть место ДТП можно в одном случае

25 Сентябрь 2019, 15:45

В Приморье реализуется программа «100 дворов»

25 Сентябрь 2019, 15:33

Россиянам могут запретить уезжать и работать в США

25 Сентябрь 2019, 15:30

Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования

25 Сентябрь 2019, 15:15

На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина

25 Сентябрь 2019, 15:10

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жителей регионов спасать будет некому

25 Сентябрь 2019, 13:00

мчс

МЧС ждёт масштабная ликвидация своих учреждений, сообщает DEITA.RU.

Министерство чрезвычайных ситуаций реформирует свою структуру. В рамках данного процесса будут упразднены 578 филиалов разного масштаба и уровня по всей стране. В основном, сокращение затронет российские регионы.

После того, как пройдут все оптимизации и перестановки, уже с 1 января следующего года МЧС заработает по-новому. При этом, все сокращённые спасатели на прежних местах, как и обслуживающий персонал, смогут перейти на работе в региональные органы МЧС.

Также сообщается, что всем, кто откажется от продолжения службы в рядах спасателей, выплатят компенсации. Главное, чтобы уменьшение числа филиалов ведомства не привело к тому, что людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, будет сложнее спастись ввиду сокращения учреждений ведомства. 

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Столичный ТЦ «Максим» снова горит

В Тихом океане загорелось российское судно

Сообщение от МЧС оставит без компенсации автовладельцев

Популярное

Синоптики сказали, что произойдет после тайфуна

Региональная трасса блокирована в обе стороны

Масло России официально приравнено к яду

Дорожный призрак Приморья снова не сдадут вовремя
‡агрузка...
Загрузка...