Жителей регионов спасать будет некому

МЧС ждёт масштабная ликвидация своих учреждений, сообщает DEITA.RU.

Министерство чрезвычайных ситуаций реформирует свою структуру. В рамках данного процесса будут упразднены 578 филиалов разного масштаба и уровня по всей стране. В основном, сокращение затронет российские регионы.

После того, как пройдут все оптимизации и перестановки, уже с 1 января следующего года МЧС заработает по-новому. При этом, все сокращённые спасатели на прежних местах, как и обслуживающий персонал, смогут перейти на работе в региональные органы МЧС.

Также сообщается, что всем, кто откажется от продолжения службы в рядах спасателей, выплатят компенсации. Главное, чтобы уменьшение числа филиалов ведомства не привело к тому, что людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, будет сложнее спастись ввиду сокращения учреждений ведомства.

Дмитрий Шевченко