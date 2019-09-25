Жителей регионов спасать будет некому

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МЧС ждёт масштабная ликвидация своих учреждений, сообщает DEITA.RU.
Министерство чрезвычайных ситуаций реформирует свою структуру. В рамках данного процесса будут упразднены 578 филиалов разного масштаба и уровня по всей стране. В основном, сокращение затронет российские регионы.
После того, как пройдут все оптимизации и перестановки, уже с 1 января следующего года МЧС заработает по-новому. При этом, все сокращённые спасатели на прежних местах, как и обслуживающий персонал, смогут перейти на работе в региональные органы МЧС.
Также сообщается, что всем, кто откажется от продолжения службы в рядах спасателей, выплатят компенсации. Главное, чтобы уменьшение числа филиалов ведомства не привело к тому, что людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, будет сложнее спастись ввиду сокращения учреждений ведомства.
Дмитрий Шевченко