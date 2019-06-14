Празднование Дня России началось с поднятия государственного флага и исполнения военным оркестром гимна страны. После на сцену вышел врио губернатора Валерий Лимаренко.

– Дорогие друзья, позвольте от имени областного правительства поздравить вас с Днем России! Сегодня развитие нашей страны, и в частности островного региона зависит только от нас с вами. Уверен, вместе мы продолжим менять остров к лучшему, сделав наш дом комфортным местом для жизни. Спасибо за вашу активность, целеустремленность, за то, что вы помогаете нам. Благодаря вашей инициативе Сахалин становится лучше, – обратился к жителям Валерий Лимаренко.

На празднике были подведены итоги общеобластного голосования в рамках проекта инициативного бюджетирования «Развитие территорий». Он реализуется при поддержке регионального правительства.

В финал вышли 32 инициативы отжителей всех 18 муниципальных образований Сахалина и Курил. Голосование за предложения по благоустройству территорий проводилось с 1 по 20 мая на портале «Инициативного бюджетирования». Свои голоса в Интернете отдали 15925 человек, кроме того, очно проголосовали 2474 человека. Победителями стали предложения из 10 муниципальных образований.

Корсаковский район вышел в финалисты с проектом обустройства городского парка культуры и отдыха. За него жители отдали 3 170 голосов.Проект направлен на улучшение облика городского пространства, привлечение туристов и организацию активного отдыха жителей и гостей города. Также корсаковцы выступили за прокладку централизованной системы водоснабжения в селе Охотском.

Анивский городской округ предложил «Строительство парковой зоны за висячим мостом» и получил поддержку от 2 581 человека.Благоустроенная территория будет способствовать созданию новых зон отдыха для жителей и гостей Анивы. Предполагается тематическое оформление парка, прокладка экотроп, пешеходных и велосипедных дорожек.

В Охинском районе жители предложили построить крытый корт для зимних и летних видов спорта. Инициативу в общей сложности набрала 2 306 голосов.

– Это очень нужный проект для нашего района, конечно, очень рады победе. До этого шесть лет добивались начала проектирования и строительства крытого спортивного комплекса в Охе. Благодаря проекту рассчитываем уже через два года составить хорошую конкуренцию спортсменам из других районов области. Также сможем проводить областные соревнования у себя в Охинском районе, – отметил участник проекта «Развитие территорий» Данила Редников.

Жители Углегорского района выступили с инициативой создать Аллею Памяти в поселке Шахтёрск. Цель проекта – укрепить нравственно-патриотические чувства, увековечить память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Томаринский район представил план по строительству бани в селе Ильинском,Александровск-Сахалинский – по капитальному ремонту и модернизации системы водоснабжения села Виахту.

Поронайский городской округ заявил о реконструкции спортивного комплекса с лыжероллерной трассой.А вНевельском – жители хотят обустроить автостанцию с остановочными павильонами. Смирныховский район предложил начать строительство информационно-патриотической площадки и скверов в поселке Смирных, селах Победино и Рощино.

Решением правительства Сахалинской области дополнительно в число победителей включен и еще один проект Долинского городского округа – «Строительство набережной в селе Стародубское». За него сахалинцы отдали 1 154 голосов.Лучшие предложения сахалинцев и курильчан по благоустройству своих населенных пунктов получат финансирование до 100 миллионов рублей на реализацию. Работыбудут проводиться в течение 2020-2021 годов.

Кроме награждения победителей проекта «Развитие территорий», в День России южносахалинцы и гости города смогли поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. На площади перед историческим парком состоялся концерт. На сцену вышел вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» из Москвы. Также со своими номерами выступили сахалинские музыканты и хореографические коллективы.

Дмитрий Шевченко