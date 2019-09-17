Жителей Северной Кореи заподозрили в мировом хакерстве

Правительство США заявило о хакерских нападениях со стороны КНДР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на KBS News.

Американский минфин ввел санкции против трех компаний Северной Кореи, подозреваемых в кибер-атаках на стратегически важные компании и структуры США и других стран. В соответствующем документе OFAC говорится, что специалисты по обеспечению безопасности ведомства располагают информацией о трех хакерских группах КНДР, которые совершали неоднократные попытки взломать систему, чтобы вывести деньги для реализации противозаконных военных программ Северной Кореи.

Первая, Lazarus Group, впервые атаковала США в 2014 году. Хакеры совершили нападение на Sony Pictures, а также заразила вредоносными вирусами более трехсот тысяч компьютеров по всему миру.

Вторая компания, Bluenoroff, подозревается в попытках украсть более одного миллиарда долларов со счетов различных банков, в том числе ЦБ Бангладеш.

Третья, Andariel, по мнению экспертов США, совершила ряд разведывательных кибер-операций против властей Республики Корея.

Екатерина Цой