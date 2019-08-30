Опасный предмет взбудоражил жителей многоэтажки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В Москве жителей одного из домов на Сумском проезде эвакуировали из своих квартир после нахождения в водосточной трубе гранаты.

Опасной деталью происшествия является то, что находку обнаружили дети, играющие во дворе. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место и оцепили опасный участок, объявив эвакуацию людей, проживающих в близлежащем доме.

На месте ожидается прибытие взрывотехников.

Дмитрий Шевченко