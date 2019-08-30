30 Август 2019, 12:30
Жителей столицы эвакуировали из-за гранаты
Источник изображения: Pixabay
Опасный предмет взбудоражил жителей многоэтажки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В Москве жителей одного из домов на Сумском проезде эвакуировали из своих квартир после нахождения в водосточной трубе гранаты.
Опасной деталью происшествия является то, что находку обнаружили дети, играющие во дворе. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место и оцепили опасный участок, объявив эвакуацию людей, проживающих в близлежащем доме.
На месте ожидается прибытие взрывотехников.
Дмитрий Шевченко
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