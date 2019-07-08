Плановые отключения водоснабжения ожидаются в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU по материалам "Примводоканала".

Как отмечают в организации, отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ. На будущей неделе во вторник, 9 июля, с 09:00 до 16:00 отключат воду в домах по улице Баляева, 34-62. Улице Котельникова, 10-12/1.

Также 9 июля, на час дольше, с 09:00 до 17:00 воды не будет в домах по улице Борисенко, 17-31.

В среду, 10 июля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат в домах по улице Давыдова, 28-34, а также улица Русская, 53, 53а, 53б, 53д, улица Добровольского, 23-31, проспект Красного Знамени, 69а, 71, 73, 77, 85. Улица Некрасовская, 85, 88.

В четверг, 11 июля, с 09:00 до 17:00 не будет воды в домах: улица Волкова, 9, 11, 13, улица Пацаева, 1-11а, 2.

В тот же день, но с 9:00 до 19:00 будет отключено водоснабжение в домах: Кольцевая, 21-39. 24-36. Кольцевой переулок. Покровская. Спасская, 1-19, 4-26. Фучиха. Чичерина, 43-47, 60.

Дмитрий Санников