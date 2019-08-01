1 Август 2019, 17:39
Жителей столицы оставят без любимых телеканалов
Источник изображения: Pixabay
О перерывах в телевещании сообщили DEITA.RU в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
Плановые профилактические работы пройдут с 5 по 8 августа на телевизионных передающих станциях Приморского края. В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании аналоговых и цифровых телеканалов.
Впрочем, крупные телеканалы продолжают терять аудиторию. Как отмечают эксперты, ещё десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, сегодня — уже 72%. С молодёжью дела обстоят ещё менее радужно для телевизионщиков.
Дмитрий Санников
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