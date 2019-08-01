О перерывах в телевещании сообщили DEITA.RU в ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Плановые профилактические работы пройдут с 5 по 8 августа на телевизионных передающих станциях Приморского края. В связи с этим в указанные периоды возможны перерывы в вещании аналоговых и цифровых телеканалов.





Впрочем, крупные телеканалы продолжают терять аудиторию. Как отмечают эксперты, ещё десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, сегодня — уже 72%. С молодёжью дела обстоят ещё менее радужно для телевизионщиков.

Дмитрий Санников