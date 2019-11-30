Жителей столицы предупредили о крупном отключении света

У жителей этих домов есть время подготовиться, сообщает DEITA.RU.



Представители МУПВ ВПЭС заранее предупредили жителей Владивостока о масштабном отключении электричества. Света в 180 домах не будет в понедельник, 2 декабря.

Сообщается, что электричество отключат по причине плановых работ по диагностике и ремонту сетей.

Адреса:

Бакунина ул. 12В,

14Г,

Белинского ул. 21,

23,

Восточный 3-й пер. 1,

10,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Встречная 1-я ул. 1,

2,

3,

4,

6,

7,

8,

Героев-Тихоокеанцев ул. 14,

24,

24А,

26,

28,

Зеленая ул. 46,

48,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

58,

58А,

59,

61,

62,

62А,

63,

64,

65,

66,

67,

69/1,

69/2,

Иннокентьевская ул. 33,

37,

39,

41,

43,

45,

45А,

47,

49,

51,

53,

55,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

69,

Кипарисовая ул. 14,

16,

Кольцевая ул. 21,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34А,

35,

36,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

45,

Кольцевой пер. 10,

11,

13,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

Маковского ул. 141,

145,

147А,

157А,

159,

161,

Мира ул. 16,

Муссонная ул. 29,

Подгорная ул. 12,

55,

57,

61,

63,

65,

Покровская ул. 11,

13,

Полярная ул. 7,

7А,

7Б,

7В,

7Г,

Посьетская ул. 28А,

Прапорщика Комарова ул. 12,

Разина ул. 10,

27,

29,

31,

8,

8Б,

Связи ул. 22Б,

30,

Суворовская ул. 18,

20,

22,

24,

26,

28,

30,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

49,

51,

Третья ул. 11,

13,

13А,

13В,

Успенского ул. 4,

6,

Четвертая ул. 12А,

12Д,

12И,

12Л,

14А,

14Б,

20А,

22Г,

8,

Чичерина ул. 31,

33,

35,

48,

50,

52,

54,

Шестая ул. 28,

Шкотовский пер. 6Б