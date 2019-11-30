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Жителей столицы предупредили о крупном отключении света
У жителей этих домов есть время подготовиться, сообщает
DEITA.RU.
Представители МУПВ ВПЭС заранее предупредили жителей Владивостока о масштабном отключении электричества. Света в 180 домах не будет в понедельник, 2 декабря.
Сообщается, что электричество отключат по причине плановых работ по диагностике и ремонту сетей.
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8Б,
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