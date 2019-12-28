Жителей столицы заранее предупредили об отключениях

Свет отключат за день до Нового года, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 30 декабря, во Владивостоке произойдет масштабное отключение электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ по ремонту и диагностике сети.

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