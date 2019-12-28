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За приморскими автомобилистами будут следить в новых местах

28 Декабрь 2019, 11:15

ГИБДД получит новые полномочия

28 Декабрь 2019, 10:45

Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО

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28 Декабрь 2019, 09:45

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Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь

28 Декабрь 2019, 08:45

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28 Декабрь 2019, 08:15

Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей

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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Жителей столицы заранее предупредили об отключениях

свет

Свет отключат за день до Нового года, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 30 декабря, во Владивостоке произойдет масштабное отключение электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света  в домах не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ по ремонту и диагностике сети.

Адреса:

Александровича ул.  52,

Амундсена ул.  6,

Водопроводная 2-я ул.  2,

Восточный пр-кт  5,

5Б,

9,

11,

13,

20,

22,

22Б,

26,

28,

Дачная 1-я ул.  26Б,

Кольцевая ул.  12,

Лермонтова ул.  52,

Маковского ул.  3,

5,

Мусоргского ул.  2,

65,

65А,

67А,

71А,

71Б,

73,

75,

77,

77А,

79,

79А,

81,

89,

91,

93,

95,

Овражная ул.  17,

19,

21,

23,

Рокоссовского ул.  3А,

5А,

7,

9,

13,

15,

17,

19,

21,

25,

27,

31,

Сельская ул.  8,

Ушакова ул.  15,

17,

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23,

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