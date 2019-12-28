Новости
За приморскими автомобилистами будут следить в новых местах
28 Декабрь 2019, 11:15
ГИБДД получит новые полномочия
28 Декабрь 2019, 10:45
Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО
28 Декабрь 2019, 10:15
Трутнев разнес в пух и прах подчиненного Медведева
28 Декабрь 2019, 09:45
«Уютно и атмосферно»: Уссурийск обогнал Владивосток по версии приморцев
28 Декабрь 2019, 09:15
Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь
28 Декабрь 2019, 08:45
Подробности прохождения снежного циклона назвали синоптики
28 Декабрь 2019, 08:15
Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей
28 Декабрь 2019, 07:45
Жителей столицы заранее предупредили об отключениях
Свет отключат за день до Нового года, сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 30 декабря, во Владивостоке произойдет масштабное отключение электричества. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.
Света в домах не будет с 9.00 до 17.00 из-за плановых работ по ремонту и диагностике сети.
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