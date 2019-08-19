Уссурийцев эвакуируют с мест подтопления и доставляют в пункты временного размещения, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

Сейчас в пункте временного размещения на пр. Блюхера, 36, находятся 17 человек, из них двое – дети.

Ситуация остается сложной в районе улиц Вейса, Лазо и Кузнечной, в районе Мелькомбината на улице Виноградной и в переулке Степном, под Пушкинским мостом. Вода в реке Раздольной продолжает прибывать, поэтому наблюдается подъем рек Комаровка и Раковка, а также на Солдатском озере. Организована срочная эвакуация людей.





На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение перепроверить все подтопленные жилые помещения, и убедиться, что там не осталось пожилых граждан, инвалидов, маленьких детей. Кроме того, всех граждан, кто отказывается покидать свои дома, планируют обеспечить питьевой водой и продуктами.

В селах округа вода ушла из жилых домов, на всех реках зафиксирован спад воды, в том числе и на участке реки Раздольной рядом с Борисовкой. На Новоникольском КП выставлен пост ОМВД в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Отметим, что уровень воды в реке Раздольной за последние 12 часов вырос на 63 см, а с начала наводнения – на 316 см, уровень воды в месте слияния рек Комаровка и Раковка за 12 часов вырос на 86 см, с начала наводнения – на 349 см.

Дмитрий Санников