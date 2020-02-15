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Жителей Владивостока предупредили об отключении воды из-за ремонта
У людей есть время на подготовку
Жителей Владивостока и
пригорода предупредили о плановых отключениях холодной воды, сообщает ИА
DEITA.RU. Данные об отключениях опубликованы на сайте Примводоканала.
Так, в среду, 19 февраля, воды не будет в нескольких домах по улице Фадеева. Отключения продлятся с 9.00 до 19.00.
Адреса:
Фадеева, 2-12, 3б.
Воды не будет и по ряду адресов в пригороде. Там отключения продлятся с 9.00 до 14.00.
Адреса:
Белинского, 3а. Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43. Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5. Успенского, 7, 9, 11, 17.
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