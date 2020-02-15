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6 Декабрь 2019, 18:15

Жителей Владивостока предупредили об отключении воды из-за ремонта

вода

У людей есть время на подготовку

Жителей Владивостока и пригорода предупредили о плановых отключениях холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Данные об отключениях опубликованы на сайте Примводоканала.

Так, в среду, 19 февраля, воды не будет в нескольких домах по улице Фадеева. Отключения продлятся с 9.00 до 19.00.

Адреса:

Фадеева, 2-12, 3б.

Воды не будет и по ряду адресов в пригороде. Там отключения продлятся с 9.00 до 14.00.

Адреса:

Белинского, 3а. Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43. Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5. Успенского, 7, 9, 11, 17.

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