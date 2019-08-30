Жителей Приморского края и в частности Владивостока пугают цунами, которое якобы произойдет в ночь с 30 на 31 августа, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратились граждане и рассказали, что одно из российских СМИ опубликовало информацию о том, что якобы в ночь с 29 на 30 августа у берегов Японии случилось землетрясение. Указывается, что официальные источники дают магнитуду 6,1, однако реальная магнитуда была значительно выше, из-за чего на дне мирового океана открылся большой разлом и образовалась волна гигантских размеров, которая двигается на Приморский край. Приход цунами, волны которого достигунт 100 метров, ожидается в ночь с 30 на 31 августа.

В Примгидромете в свою очередь пояснили, что никаких цунами ни во Владивостоке, ни в Приморском крае не ожидается. Больших волн, впрочем, тоже.

«Вообще нет данных о подобном землетрясении и в данном районе. Если бы оно было, эти «специалисты» могли бы привести точное его время, район и глубину, — отметил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. — Синоптики к данным сообщениям (указаны в той новости) отношения не имеют. Указано, что землетрясение произошло в ночь с 29 на 30, и ещё недалеко от Японии. В таком случае волна бы уже дошла до нас, а не добиралась бы сутки, как указано там», — уточнил он.

Мировая, российская и приморская системы оповещения о цунами уже вовсю бы предупреждали о надвигающемся происшествии. Однако они молчат, отметили в Примгидромете.

Екатерина Брязгунова