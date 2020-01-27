Новости
Жители 53 стран смогут ездить на Дальний Восток по электронной визе
27 Январь 2020, 14:20
Новые компенсации появятся у заключенных
27 Январь 2020, 14:00
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик принял участие в заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
27 Январь 2020, 13:49
Житель Хабаровска бросил детей в московском аэропорту
27 Январь 2020, 13:47
Российские банки проверят «тайные покупатели» с инвалидностью
27 Январь 2020, 13:20
Алименты не тронут: Минюст запретит взыскивать долги с соцвыплат
27 Январь 2020, 13:00
«Спасите лебедей» - приморская школьница написала Олегу Кожемяко
27 Январь 2020, 12:35
Госдума расширила список налогов для предпринимателей
27 Январь 2020, 12:20
Жители 53 стран смогут ездить на Дальний Восток по электронной визе
Распоряжение расширить список государств, чьи граждане могут посещать Россию по электронным въездным документам, накануне подписал глава правительства Михаил Мишустин. До этого момента только 18 стран имели преференции при въезде в ДФО, теперь их стало 53, сообщает DEITA.RU.
Упрощенный режим, о котором идет речь в документе, реализуется в нескольких местах в стране – кроме воздушных пунктов пропуска на Сахалине, Камчатке, Хабаровске и других регионах, это еще и морской пункт пропуска, Свободный порт Владивосток. Согласно новым правилам, любой из списка «разрешенных» государств приезжий может получить документы прямо на месте – будь то гуманитарная, туристическая или деловая виза.
«Чек-лист» стран, чьи граждане теперь также имеют право на электронные визы, внушителен: от Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и других участников «европейского сектора» до азиатских соседей – Японии и Сингапура. Кроме того, въехать в РФ «по упрощенке» с этого года смогут и жители стран Ближнего Востока, в том числе Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта.
Отметим, что список из 18 стран не расширялся на протяжении нескольких лет "по соображениям безопасности". Добавим, что также власти обещали увеличить режим действия электронной визы с 7 до 14 дней, однако пока все остается по-прежнему.
Евгений Черемухин