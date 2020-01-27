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6 Декабрь 2019, 18:15

Жители 53 стран смогут ездить на Дальний Восток по электронной визе

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Распоряжение расширить список государств, чьи граждане могут посещать Россию по электронным въездным документам, накануне подписал глава правительства Михаил Мишустин. До этого момента только 18 стран имели преференции при въезде в ДФО, теперь их стало 53, сообщает DEITA.RU.

Упрощенный режим, о котором идет речь в документе, реализуется в нескольких местах в стране – кроме воздушных пунктов пропуска на Сахалине, Камчатке, Хабаровске и других регионах, это еще и морской пункт пропуска, Свободный порт Владивосток. Согласно новым правилам, любой из списка «разрешенных» государств приезжий может получить документы прямо на месте – будь то гуманитарная, туристическая или деловая виза.

«Чек-лист» стран, чьи граждане теперь также имеют право на электронные визы, внушителен: от Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и других участников «европейского сектора» до азиатских соседей – Японии и Сингапура. Кроме того, въехать в РФ «по упрощенке» с этого года смогут и жители стран Ближнего Востока, в том числе Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта.

Отметим, что список из 18 стран не расширялся на протяжении нескольких лет "по соображениям безопасности". Добавим, что также власти обещали увеличить режим действия электронной визы с 7 до 14 дней, однако пока все остается по-прежнему.

Евгений Черемухин

 

 

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