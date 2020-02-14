Жители 9 домов останутся без воды в День всех влюбленных

В пятницу, 14 февраля, во Владивостоке несколько домов останутся без холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Причина отключения – плановые работы на сети водоснабжения.



Как сообщили в Примводоканале, воды не будет с 9.00 до 18.00.

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