Новости
Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью
14 Февраль 2020, 08:15
УАЗ вытесняет «Тойоту» с Дальнего Востока
14 Февраль 2020, 07:45
Жители 9 домов останутся без воды в День всех влюбленных
14 Февраль 2020, 07:15
Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики
14 Февраль 2020, 06:30
Китайцы в шоке от бесстрашия русских перед коронавирусом
14 Февраль 2020, 05:45
В мире стало больше очень богатых людей
14 Февраль 2020, 05:00
Жителя Ленинградской области посадили за алименты
14 Февраль 2020, 04:15
Каждый водитель совершает эту ошибку при прогреве авто
14 Февраль 2020, 03:30
Жители 9 домов останутся без воды в День всех влюбленных
Об отключении горожан предупредили заранее
В пятницу, 14 февраля, во Владивостоке несколько домов
останутся без холодной воды, сообщает ИА DEITA.RU. Причина отключения –
плановые работы на сети водоснабжения.
Как сообщили в Примводоканале, воды не будет с 9.00 до 18.00.
Адреса:
60 лет ВЛКСМ ул. 16,
Гризодубовой ул. 33,
35,
37,
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