Жители Артема принимают у рабочих последние отремонтированные дворы

В Артеме завершается благоустройство дворов по программе губернатора Приморского Олега Кожемяко «1000 дворов», сообщает DEITA.RU.

Практически на всех площадках, где в этом году велась работа по программе, прошло асфальтирование. Рабочие постепенно завершают запланированные работы и отчитываются перед жильцами близлежащих домов. Из 37 дворов на семнадцать собственники квартир уже дали «добро», подписав акты приёма-передачи. Последняя площадка, на которой продолжается асфальтирование, находится на Зоологической, 10.

Всего в рамках губернаторской программы в Артеме установили 14 спортивных и девять детских площадок.

Работы на всех спортивных площадках уже завершены. Теперь на Гоголя, 5, Мичурина, 3, Кирова, 46, Севастопольской, 12/1, Фрунзе, 10, Ленина, 2, Лазо, 22, Братской, 31, Ульяновской, 11/2, Бабушкина, 32, Ворошилова, 25 и 30 и Уссурийской, 3 и 23 установлены новый спортивный инвентарь, электрооборудование, резиновое покрытие и лавочки.

Работа на будущих детских площадках к настоящему времени вышла на финишную прямую – осталось залить резиновую крошку и установить освещение. На Херсонской, 2, Бабушкина, 8, Строительной, 7, Братской, 33, Первой, 130, Куйбышева, 20, Михайловской, 13/а, Лазо, 25/1 и Менжинского, 16 завершены все работы по установке ограждений и оборудования, а также закончено бетонирование самих площадок.