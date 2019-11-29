Жители Артема сообща с властями достроили три дома до окончания года

«Вы – не дольщики, вы – пайщики», - разводили руками чиновники, пытаясь помочь жителям двух долгостроев на улице Рудничная в Артеме. И только по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в рамках краевого закона удалось решить эту проблему, и начать достройку проблемного жилья в этом году. И вот жильцы домов уже планируют въехать в свои квартиры, сообщает DEITA.RU.

В непростую жизненную ситуацию попала жительница дома №9 / 2 Олеся, приобретя квартиру еще три года назад. Поскольку дом на тот момент строился на основании фундамента, её семье, в которой воспитываются два ребенка, пришлось брать ипотеку по максимальной ставке в 15,5% годовых.

Председатель кооператива долгое время обещал исправить ситуацию и призывал жителей вносить деньги на достройку жилья. «Не известно, чем бы закончилась ситуация, если бы нам не помог губернатор Олег Кожемяко, наверное, пришлось бы брать очередной кредит», - говорит Олеся.

Она рассказала, что после того, как домом начали заниматься представители Корпорации развития Приморья и краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков, создав чат в мессенджере с жильцами и пообещав сдать объект до конца ноября, многие люди этому не поверили.

Однако шли дни, и достройка объекта действительная велась, а руководство Корпорации развития делало все возможное, чтобы завершить строительство в срок. В частности, при активном содействии руководителя фонда Ольги Сун-жаю был оперативно решен вопрос с лифтом, поделилась активистка.

Напомним, в понедельник состоялась торжественная сдача домов в Артемовском городском округе, расположенных по адресам Рудничная №9/1 и №9/2, а также в селе Суражевке. Теперь в новые квартиры смогут въехать более 130 семей.