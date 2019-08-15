Теперь жители Чугуевки могут проходить обследования на новом оборудовании. Цифрой маммограф и аппарат УЗИ поступили в центральную районную больницу, сообщает DEITA.RU. Оборудование обошлось более чем в 20 миллионов рублей.

Обследование на новом маммографе начали проходить еще в мае. За это время обследование в рамках профосмотров и диспансеризации прошли 317 женщины, 22 из них были направлены на дополнительное обследование и консультации уже в краевой онкологический диспансер.

Благодаря новому маммографу можно выявить опасные заболевания на ранних стадиях, и тем самым, сохранить жизнь пациенту.

УЗИ-аппаратура очень важна при наблюдении беременности. Такие исследования могут выявить патологии, заболевания на начальных сроках беременности и перинатального периода.

С этого года приморские больницы ждут важные перемены. В крае активно развивается медицина, новые технологии добираются и до отдаленных населенных пунктов. Как отметил губернатор края, в этом году выделено 2,9 миллиарда рублей на закупку оборудования, в том числе и передвижных комплексов. На 700 миллионов рублей капитально отремонтируют 41 больницу.

Но оснащение лечебных учреждений не единственных вектор для развития медицины в крае. В Приморье приняли ряд законов, которые оказывают поддержку как молодым специалистам, так и действующим врачам. Положение гарантирует доплаты, льготную ипотеку, компенсацию аренды жилья и услуг ЖКХ.

Стоит отметить, что также в рамках государственной программы» Развития здравоохранения Приморского края» обозначены главные задачи для здравоохранения в крае : снизить показатели смертности, увеличить число прошедших диспансеризацию, обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами.

Екатерина Кононенко