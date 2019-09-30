Жители Дальнего Востока получат льготные авиабилеты

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Перелет в одном направлении для жителей северной части Хабаровского края может составить 4 500 рублей. Дети полетят дешевле — 3 000 рублей за один билет на самолет, информирует DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.
По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в регионе с июля 2019-го года функционирует спецпрограмма для жителей наиболее северного региона края — Охотского. Они могут совершать перелет в региональную столицу за смешные деньги.
Программа показала себя очень хорошо, поэтому принято решение о том, что с 2020 года к системе льготных билетов подключить и другие северные территории края. Речь идет о Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Ульчском районах.
Перелет по фиксированной цене можно будет совершить четыре раза туда и обратно.
Ранее прошла информация о том, что с 1 марта 2020-го для дальневосточников появится новая система льготных перелетов.
Екатерина Брязгунова