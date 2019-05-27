Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса обнаружили закрытыми, сообщает DEITA.RU. Рассказывает об этом «Новая газета».

В Ростовской области закрыты паспортные столы, в которых жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получали российское гражданство с соответствующими документами.

Учреждения в селе Покровское под Таганрогом и в приграничном Новошахтинске оказались закрыты – это обнаружили журналисты. Возле них обнаружились экипаж полиции и сотрудники Росгвардии, которые подтвердили, что документы получить нельзя. И неизвестно, когда эти паспортные столы заработают.

Жители самопровозглашенных республик ждут своей очереди на подачу документов на паспорт ДНР неделями. Без этого получить гражданство РФ невозможно.

Анастасия Туркова