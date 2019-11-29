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Жители долгостроя в Артеме планируют справить новоселье в этом году
Миллионы потраченных нервов и слез и все ради одного – долгожданной сдачи ремонта дома, строительство которого затянулось почти на три года. Еще год назад от стройки на Рудничной, 9 не было следа, но уже сегодня жильцы первого и второго строения планируют въехать в квартиры до Нового года, сообщает DEITA.RU.
«Планируем въехать в свои квартиры до конца года, – делится с корреспондентом DEITA.RU жительница дома №9 /2 Наталья. – Пускай, новогоднее новоселье исправим при голых стенах, зато мы добились завершения строительства, и этого теперь не отнять». Она добавила, что сейчас некогда обманутые дольщики ждут окончательной сдачи дома в эксплуатацию, после чего местный жилищный кооператив начнет пополняться членскими взносами.
В понедельник,25 ноября, напротив дома Натальи состоялось торжественная сдача работ на объекте в присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, депутата Государственной Думы Владимира Новикова, главы Артемовского городского округа Александра Авдеева и других официальных лиц.
Всего в свои новые квартиры въедут 132 семьи из Артема. На встрече губернатор Олег Кожемяко пожелал новоселам удачно провести ремонт. Жители дома, в свою очередь, выразили слова благодарности главе региона за инициацию Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья, «под патронажем» которого в этом году завершилась достройка двух соседних домов.