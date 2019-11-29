telegr wh call

Новости

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

29 Ноябрь 2019, 23:45

Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле

29 Ноябрь 2019, 23:15

Судебный запрет на общение с супругами разработали в России

29 Ноябрь 2019, 22:45

Шойгу смеется над Америкой

29 Ноябрь 2019, 22:15

Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева

29 Ноябрь 2019, 21:45

Размер декретных и больничных увеличат в России

29 Ноябрь 2019, 21:15

Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому

29 Ноябрь 2019, 20:45

Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам

29 Ноябрь 2019, 20:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Жители долгостроя в Артеме планируют справить новоселье в этом году

фото

Миллионы потраченных нервов и слез и все ради одного – долгожданной сдачи ремонта дома, строительство которого затянулось почти на три года. Еще год назад от стройки на Рудничной, 9 не было следа, но уже сегодня жильцы первого и второго строения планируют въехать в квартиры до Нового года, сообщает DEITA.RU.

«Планируем въехать в свои квартиры до конца года, – делится с корреспондентом DEITA.RU жительница дома №9 /2 Наталья. – Пускай, новогоднее новоселье исправим при голых стенах, зато мы добились завершения строительства, и этого теперь не отнять». Она добавила, что сейчас некогда обманутые дольщики ждут окончательной сдачи дома в эксплуатацию, после чего местный жилищный кооператив начнет пополняться членскими взносами.

В понедельник,25 ноября, напротив дома Натальи состоялось торжественная сдача работ на объекте в присутствии губернатора Приморья Олега Кожемяко, депутата Государственной Думы Владимира Новикова, главы Артемовского городского округа Александра Авдеева и других официальных лиц.

Всего в свои новые квартиры въедут 132 семьи из Артема. На встрече губернатор Олег Кожемяко пожелал новоселам удачно провести ремонт. Жители дома, в свою очередь, выразили слова благодарности главе региона за инициацию Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморья, «под патронажем» которого в этом году завершилась достройка двух соседних домов.

Читайте также:

Комплексный ремонт дорог завершается в Артеме

В Артеме пройдет обширная недельная программа для инвалидов

В Артеме определились со своими представителями на чемпионате края по кикбоксингу

Популярное

Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

Собянин пошел против россиян

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...