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Жители Гонконга забросали бомбами жилкомплекс для зараженных коронавирусом
В районе Файлинг расположен
пустующий государственный жилой комплекс, которой должен был стать карантинной
зоной. Но действия радикалов заставили власти передумать, сообщает DEITA.RU.
На территорию государственного многоэтажного здания, традиционно построенного в преддверии ожидаемого увеличения населения района, должны были перевезти больных коронавирусом, контактировавших с ними и потенциально зараженных, а также медперсонал. Известия об этом вызвали акцию, протеста пишет ChinaDaily.
Демонстрация собрала около 200 человек, и 11 из них были арестованы за излишне радикальные действия. Митингующие повредили несколько светофоров, а также подожгли вестибюль здания для карантина с помощью бензиновых бомб.
Гонконгский центр по охране здоровья успокоил общественность, заявив, что свернет планы по использованию жилкомплекса в качестве возможного места для карантина.
Напомним, появившийся в китайском городе Ухань коронавирус 2019-nCoV уже стал причиной гибели более сотни человек. Летальное заболевание проникло в несколько стран, многие государства или отдельные территории ввели особые режимы. Внимание к опасности проявляет весь мир, американский фонд Билла Гейтса выделил пожертвование в размере 5 миллионов долларов на решение проблемы.
Елена Кот