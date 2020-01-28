Жители Гонконга забросали бомбами жилкомплекс для зараженных коронавирусом

В районе Файлинг расположен пустующий государственный жилой комплекс, которой должен был стать карантинной зоной. Но действия радикалов заставили власти передумать, сообщает DEITA.RU.



На территорию государственного многоэтажного здания, традиционно построенного в преддверии ожидаемого увеличения населения района, должны были перевезти больных коронавирусом, контактировавших с ними и потенциально зараженных, а также медперсонал. Известия об этом вызвали акцию, протеста пишет ChinaDaily.

Демонстрация собрала около 200 человек, и 11 из них были арестованы за излишне радикальные действия. Митингующие повредили несколько светофоров, а также подожгли вестибюль здания для карантина с помощью бензиновых бомб.

Гонконгский центр по охране здоровья успокоил общественность, заявив, что свернет планы по использованию жилкомплекса в качестве возможного места для карантина.

Напомним, появившийся в китайском городе Ухань коронавирус 2019-nCoV уже стал причиной гибели более сотни человек. Летальное заболевание проникло в несколько стран, многие государства или отдельные территории ввели особые режимы. Внимание к опасности проявляет весь мир, американский фонд Билла Гейтса выделил пожертвование в размере 5 миллионов долларов на решение проблемы.

Елена Кот