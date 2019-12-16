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Жители Камчатки готовятся к мощному извержению вулкана

Камчатка Pixabay

Ученые отметили, что вулканическая активность на Камчатке повышается с каждым днем, сообщает DEITA.RU.

Как пишет местное издание КАМ24, извержение вулкана Безымянный ожидается уже в течение этой недели – и может начаться абсолютно в любой момент времени.

Местные ученые подчеркивают, что давно фиксировался рост повышения жара ближе к вершине, кроме того, происходили выбросы пепла и пара.

Они отмечают, что несколько дней назад на одном из склонов была замечена лава – небольшой ее поток.

«Температура на вершине повысилась в значительной степени – это указывает на возможность очень мощного извержения в дальнейшем», - отмечают камчатские ученые.

Отметим, что Безымянный – один из действующих и активных на земном шаре. Его высота составляет 2,8 тысячи метров. Ближайший к нему поселок – Ключи – расположен в 40 километрах.

 

Александра Маслова

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